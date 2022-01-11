‘AB ve enerji’

Bir dönem Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanlığını yapan araştırmacı yazar Makarios Drusiotis, Anastasiadis ile çalıştığı döneme ilişkin “Simmoria" (Çete) isimli kitabından sonra yakın zamanda yayımladığı “Crans Montana’da Suç” isimli 438 sayfalık kitabı hakkında Politis’e konuştu.

Kitabının birinci bölümünde yer verdiği “Anastasiadis’in gizli diplomasi yoluyla Türkiye ile temas etmesinin” önemi sorulduğunda, “Bu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüyle olduğu gibi, Annan Planı’na ‘evet’ dediği ve AKP’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gittiği için muteber bir müzakereci Anastasiadis’le ilgilendiği anlamına geliyor” dedi.

Erdoğan hükümetinin Kıbrıs sorununu çözmek istediğini vurgulayan Drusiotis Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünü isteme sebebinin ise geçmişte “ekonomik ve AB’ye girme isteği”, günümüzde ise “enerji ve/veya her ikisi” olduğunu söyledi.



Drusiotis, “çıkarlarının Türkiye’yi çözüme yaklaştırması ve Anastasiadis’in çözüm için çalışması”na rağmen momentumun nasıl bozulduğuna ilişkin soruyu yanıtında, “Anastasiadis’in çözüm amacı vardı ancak hedefi seçilir seçilmez çözmek değildi. ‘Bırakın da biraz hükümet edelim’ demişti. Bunları yaşadım. Anastasiadis’in birinci dönem ‘şimdi ekonomik krizimiz var, önce istikrara kavuşturalım da sonra bakarız’ şeklinde iyi bir argümanı vardı. Bunun ardından içteki durumu kendi siyasi, ekonomik, vb. çıkarları için kontrol etme niyeti vardı.”Makarios Drusiotis bir başka soruya karşılık “Çoğu kişi Anastasiadis’i kararlı, elini masaya vurur zannediyor ancak bu bir mit. Anastasiadis cesur bir lider değil. Çete kitabımda aktardığım üzere, ekonomik çıkarları ve Kıbrıs sorununun çözülmesini istemeyen yabancı ülkelere bağımlılıkları da var” dedi.Drusiotis, “Çoğu kişi Kıbrıs ile ilgili olguların batı, İngilizler ve Amerikan unsuru tarafından kışkırtıldığına inanıyor. Kıbrıs’taki oyunu Rusya kontrol ediyor” iddiasında bulundu.