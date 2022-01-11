Devrim niteliğinde

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Evrensel Hasta Hakları Derneği'ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyarette basına açıklamalarda bulunan Ataoğlu, sağlıktaki altyapı ve yönetsel sorunların daha da belirgin hale geldiğini, DP’nin oluşturduğu ve sağlık alanında çok değerli isimlerin yer aldığı DP Sağlık Komitesi’nde enine boyuna değerlendirilerek, sağlıkta devrim nitelikli projelerin hazır olduğunu belirti.



Konuşmasında DP’nin sağlık alanındaki projelerinden bilgiler de veren Ataoğlu, sağlık sisteminin yeniden revize edilmesi gerektiğini, bu bağlamda tüm tedavi ve hasta bilgilerinin online sistem ile çalışmasının gerekli olduğunu söyledi.Sağlık personelinin yetersiz olduğunu da dile getiren Ataoğlu, mevcut sağlık çalışanlarının da hasta hakları konusundaki eğitimlerinin artırılması gerektiğini belirtti.