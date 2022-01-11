Tam gün Karpaz turu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Karpaz’daki seçim çalışmalarına, Gelincik ile devam etti.

Açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada, Karpaz’ın kalplerindeki yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, İskele’nin, Karpaz’ın takdirini her zaman sandıkta aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağına işaret eden Başbakan, Anavatan ile tam uyum içinde ilerlemenin önemine işaret etti.

Karpaz’daki konuşmasında, vatandaşlara Anavatan Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya geleceklerini, diğer yetkilerle de görüşmeler yapacaklarını anlattı.



Gelincik’teki vatandaşların gündeme getirdiği bazı bölgesel konularla ilgili de Sucuoğlu, çözüm önerileri hakkında, bakanlara gerekli talimatı vereceğini söyledi.Boltaşlı’da vatandaşlarla sohbet ederken, bölge halkının hayvancılık ve tarım ile uğraştığını, bölgede tütün ekiminin de yapıldığını belirten Sucuoğlu, son dönemlerde bu alanda yeterli teşvik olmadığından dolayı durgunluk yaşandığını, seçim sonrası, hükümeti kurar kurmaz, konuda çok güzel teşvikler verileceğinin müjdesini de verdi.Başbakan, bölge gençlerinin işsizlik sorunu için de somut projeler hazırladıklarını açıkladı.Derince’nin ardından Avtepe’yi ziyaret eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, daha sonra sırasıyla, Kuruova, Kaleburnu ve Dipkarpaz’da bölge halkıyla bir araya geldi.Daha sonra Yeni Erenköy ve Yeşilköy’ü ziyaret eden Başbakan, burada da bölge halkıyla sohbet etti.