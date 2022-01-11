Sonsuza dek Kalplerde

Ömer KADİROĞLU

Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Uzun için Güzelyurt Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve komutanlar da katıldı.

Birkan Uzun'un bayrağa sarılı cenazesi, Güzelyurt Hastanesinden 10 federasyondan 10 milli sporcu tarafından taşınarak, kaymakamlık önüne getirildi. Uzun'un Antarktika zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırdığı fotoğrafının yer aldığı törende, sevenleri gözyaşları içerisinde tabuta çiçek bıraktı. Babası Cengiz Topel Uzun da, Birkan’ın kısa hayatına sığdırdığı başarıları anlattıktan sonra tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Birkan Uzun'un cenazesi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan töreninin ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedildi.

Tatar: Yüreğimiz parçalandı

Güzelyurt Kaymakamlığı önünde saat 10.45’te yapılan törene ve Güzelyurt Camisi’ndeki cenaze namazına Birkan Uzun’un ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, çok sayıda bakan, milletvekili, bürokrat, bölge halkı ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun'un cesareti, yeteneği, erdemli duruşu ve vatan sevgisiyle Kıbrıs Türkü'nün gurur ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Tatar, "1 Ocak'tan beri yüreğimiz parçalanmaktadır. Birkan, 28 yıllık ömründe KKTC'ye çok şey katmıştır. Akademik başarısının yanında, dünya kuruluşlarında çalışarak iş hayatında da örnek bir insan olmuştur. Sporcu kişiliği ile elde ettiği başarılarla bizi ve ailesini gururlandırmıştır." diye konuştu.

Cengiz Topel Uzun: Gurur kaynağı oldu



Merhum Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, hiç kimsenin evladının cenazesinde konuşmak zorunda kalmamasını diledi.Oğlunun 28 yıllık yaşamında, ailesini, sevenleri ve tüm Türkleri gururlandıran büyük başarılar elde ettiğini belirten Uzun, Birkan Uzun’un akademik ve spor alanında başarılarından bahsetti.Uzun, oğlunun, Türk Maarif Koleji’ni 10.0 ortalama ile bitirdiğini, Amerika üniversitelerine giriş sınavında yüksek puanlar elde ederek MIT’ye seçilen ilk Kıbrıslı Türk olma başarısını elde ettiğini, henüz üçüncü sınıftayken dev teknoloji şirketi Amazon’dan iş teklifi aldığını ve bu alanda birçok teknolojik uygulamada imzası olduğunu anlattı.Akademik başarılarının yanında, Birkan’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve 7 kıtada 7 zirveye çıkma projesini kafasına koyduğunu kaydeden Uzun, bu amaç için kendi imkanlarıyla dünyada bir çok zirveye çıktığını ve herkesi gururlandırdığını söyledi.Son olarak, Birkan’ın Antarktika’da zirveye çıkması, burada KKTC bayrağını dalgalandırması ve Kıbrıslı Türklerine mesaj vermesiyle bu toplumda yaşayan herkese ve dünyaya çarpıcı dersler verdiğini belirten baba Uzun, “Birkan, her türlü insanı birleştiren, ortak bir mutluluk yaşanmasına sebep oldu. Ne yazık ki sadece başarısıyla değil, ölümüyle de bizi birleştirdi. Gençlere ilham, dünyaya ise tokat gibi bir mesaj verdi” dedi.

“Gurur oldun, ışık oldun, şimdi o ışıklar yoldaşın olsun”

Cengiz Topel Uzun, “Oğlum, sen görevini yaptın. Hem bizlere, hem ülkene bu kısacık hayatında gurur oldun, ışık oldun. Şimdi o ışıklar yoldaşın olsun” diyerek konuşmasına son verdi ve cenaze töreninin gerçekleştirilmesinde katkı koyan ve bu süreçte aileye destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Birkan Uzun’un çalışmakta olduğu Amerika’nın önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan Matrona Şirketi’nin bir hafta boyunca aileyle teması hiç kesmediği ve cenaze masraflarını üstlendiğini belirten Cengiz Topel Uzun, Matrona Şirketi ailesi ve CEO Tim Porter’a da teşekkür etti.