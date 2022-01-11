Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 713 pozitif vakaya rastlanırken, Covid-19’a bağlı can kaybı yaşanmadı. Güney Kıbrıs’ta ise aynı zaman dilimi içerisinde Coronavirüs tedavisi gören 4 hasta yaşamını yitirdi,

4 bin 187 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 29 bin 765 test yapıldığını ve 713 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. Verilen bilgiye göre; 350 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasına göre, vakalardan 333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke bölgesinden...

10 Ocak 2022 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan toplam test sayısı: 4.941.461. Toplam vaka sayısı: 42.415. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 36.259. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6013. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 51. Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5946. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 145. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 3 bin 678 aşı yapıldığını bildirdi.



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525.Güvende Kal genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan 4 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte yapılan 137 bin 91 testle

4 bin 187 vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 208 bin 559’a, ölüm sayısı da 661’e yükseldi.

Hastanede tedavi gören 245 hastadan 86’sının durumunun da kritik olduğu belirtildi.