Hayati tehlikesi sürüyor

Tatlısu-Girne anayolu üzerinde 15 Haziran tarihinde meydana gelen kazada eşi Kemal Aydın’ı kaybeden Ayla Yıldız Aydın’ın (45) hayati tehlikesi devam ediyor. Kazanın ardından önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevkedilen Aydın’ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada başına darbe aldığı belirtilen Aydın’ın yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Kaza nasıl oldu

Tatlısu-Girne anayolu üzerinde, saat 18.00’de meydana gelen kazada sürücü Harun Çetin karşı şeride geçerek, Şaban Ateş yönetimindeki araca çarpmıştı. Kazada Ateş’in aracında yolcu olarak Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Ayla Yıldız Aydın ile her iki aracın sürücüsü yaralanmıştı. Şaban Ateş’in kaburga, bacak ve kalça kemiklerinde kırıklar olduğu belirtilirken, Harun Çetin’in de yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ameliyat olacağı kaydedildi.