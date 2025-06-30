Kırmızı alarm

Havalar ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış oldu. Hafta sonu Türkiye’nin değişik yerlerinde 150’den fazla yangın çıktı, özellikle İzmir bölgesinde ağır hasar oldu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalıştı Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı. Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı. Gaziemir ilçesindeki yangında ise alevler Beyazevler mevkiine kadar ulaştı.

Bazı köyler tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam etti. Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde ise 2 ayrı bölgede orman yangını çıktı. Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildiYangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

