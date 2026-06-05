Piyasa değeri 143 bin lira

Ercan Havalimanı’nda C.S.(E-29), A.D.(K-56), A.K.(E-39) ve H.K’nin (E-24) tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş ve geçerli izin olmadığı halde ihraç edilmeye çalışılan 181 karton sigara tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, kaçak sigaraların gümrük memurlarının yaptığı kontrol sonucu tespit edildiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 2 Haziran 2026 tarihinde saat 16.15 sıralarında Ercan Havalimanı yolcu çıkış salonunda meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, yolcu çıkış salonunda bulunan zanlıların eşyalarında gümrük memurları tarafından arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis memuru, yapılan kontrolde, zanlıların valizleri ve beraberlerindeki eşyalarda toplam 143 bin 443 TL 39 kuruş değerinde, çeşitli markalara ait 181 karton sigara tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlıların Demirhan Karakolu’na götürüldüğünü kaydeden polis, yapılan incelemelerde söz konusu sigaraların Ercan Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış mağazalarından alındığının belirlendiğini söyledi.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, sigaraların emare olarak muhafaza altına alındığını kaydetti. Yürütülen soruşturmada zanlıların etki edebileceği kısmın tamamlandığını dile getiren polis, mahkemeden teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca her bir zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verildi. Böylece zanlılar, belirlenen teminat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.