Suçla bağı tespit edildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, B.Y. (E-32) ile Y.B.’nin (E-29) ardından iş insanı ve şirket direktörü V.B.E. de tutuklandı. Dolandırıcılık faaliyetinin yürütüldüğü sigorta şirketinin direktörü ola V.B.E.’nin B.Y. ve Y.B. ile ortak hareket ettiği açıklandı.

Mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda yaklaşık 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli banka hesaplarına aktarıldığı ve zanlıların tasarrufuna geçirildiği belirtilirken, V.B.E. dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; B.Y. ve Y.B.’nin komisyon karşılığında 2026 yılı 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, çeşitli kişilere ait kredi kartı bilgilerini kullanarak henüz sayısı tam olarak belirlenemeyen sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 farklı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin kullanıldığının belirlendiğini kaydeden polis, sahte poliçelerin düzenlenmesinin ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak sigorta bedellerinin tahsil edildiğini anlattı.

Polis, yapılan incelemelerde sahte işlemler karşılığında elde edilen toplam 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli bankalara ait hesaplara aktarıldığının ve zanlıların tasarrufuna geçirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların 2 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, üzerlerinde bulunan iki cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

İş yerinde arama yapıldı, belgelere el konuldu

Polis; işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan V.B.E.’nin tutuklandığını belirtti. Polis; zanlının B.Y. ve Y.B. ile ortak hareket ettiğini ifade ederken, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını kaydetti.

Polis; zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet telefon, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare alındığını söyledi. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını, emare alınan kanıtların inceleneceğini belirtti. Polis; zanlının soruşturma amacıyla ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “sahte poliçe düzenleme, kişisel verilerin gizliliğini ihlal, suç geliri aklama, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, sahte banka emri düzenleme ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zamlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

