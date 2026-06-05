Yakından izliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısını, 115’inci kuruluş yıldönümü kapsamında İzmir Çiğli’de gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ve askerî girişimlerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) söz konusu gelişmelere ilişkin gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğu ifade edilirken, buna karşın hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik kararlılığın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir.”

Açıklamada ayrıca Yunanistan’ın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelere de yer verilerek, bu durumun öncelikle Yunan kamuoyu tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ifade edildi.

