Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, çocukların ve gençlerin güvenli ortamlarda yetişmesinin, hükümetin önceliği olduğunu vurguladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Üstel, UBP Siyaset Akademisi tarafından düzenlenen “Güvenli Bir Gelecek İçin Zorbalıkla Mücadelede İletişim ve Dayanışma Çalıştayı”na katılarak, açılış konuşması yaptı.

Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanında risklerinin de bulunduğunu belirten Üstel, özellikle çocuklar ve gençlerin maruz kaldığı siber zorbalığın artık bireysel değil, toplumsal bir mesele haline geldiğini söyledi.

Çocukların ve gençlerin güvenli ortamlarda yetişmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Üstel, “Hiçbir çocuğumuzun korkuyla büyümesine, hiçbir gencimizin yalnızlığa itilmesine ve hiçbir bireyin zorbalık nedeniyle hayallerinden vazgeçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Zorbalıkla mücadelenin yalnızca devletin değil, ailelerin, eğitimcilerin, sivil toplumun ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Üstel, dijital çağda gençlere teknolojiyi kullanmanın yanında dijital ahlak, sorumluluk ve empati bilincinin de kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Farkındalığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz

UBP Genel Sekreteri, Siyaset Akademisi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Savaşan ise konuşmasında, Siyaset Akademisi’nin yalnızca siyasi eğitim veren bir yapı olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üreten, bilinç oluşturan ve sosyal sorumluluk anlayışını güçlendiren önemli bir platform olduğunu ifade etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Siyaset Akademisi’nin özellikle gençlerin ve kadınların bilgi, bilinç ve liderlik kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Savaşan, düzenlenen eğitim programları, seminerler ve çalıştaylarla geleceğin donanımlı kadrolarının yetişmesine katkı sağlandığını söyledi.

Siber zorbalığın günümüzde yalnızca bireysel değil, sosyal ve psikolojik sonuçları olan önemli bir toplumsal tehdit haline geldiğine dikkat çeken Savaşan, dijital dünyada saygı, empati ve sorumluluk kültürünün güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eğitim politikaları güçlendirildi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların ve gençlerin dijital dünyada bilinçli bireyler olarak yetişmesi için eğitim politikalarının güçlendirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, zorbalıkla mücadelede aile, okul ve toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Siber zorbalık gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde siber zorbalığın ciddi psikolojik etkiler oluşturduğunu belirterek, ruh sağlığının korunması adına erken farkındalık çalışmalarının önem taşıdığını söyledi. Dinçyürek, sağlıklı bireyler yetiştirmenin yalnızca fiziksel değil, psikolojik güvenliği de kapsadığını ifade etti.

Toplumsal dayanışma en güçlü koruyucu unsurdur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesinin zorbalıkla mücadelede önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, özellikle gençlerin sosyal hayattan kopmadan güçlü bireyler olarak yetişmelerinin toplumsal istikrar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



