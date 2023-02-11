Asrın felaketi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen yarım milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediğini açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından WFP’nin gıda yardımları Suriye’de 7 Şubat'tan, Türkiye’de ise 8 Şubat'tan bu yana depremzedelere ulaştırılıyor.

Hedefi, her iki ülkede 500 bin insana ulaşmak olan WFP, 8 Şubat itibarıyla acil gıda ihtiyacı içinde olan yaklaşık 64 bin kişiye ulaştı.

Bu kapsamda depremzedelerin acil gıda ihtiyacı, yemeye hazır gıda paketleri, aile gıda kolileri ve sıcak yemek ile karşılandı.

WFP, depremden en çok etkilenen Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki Geçici Barınma Merkezlerine aile gıda kolileri sağlamak üzere Göç İdaresi Başkanlığı’yla koordinasyon halinde çalışmayı sürdürüyor.

Bu merkezlerde halihazırda kalan 44 bin geçici koruma altındaki Suriyeli mültecinin yanı sıra deprem sebebiyle yerlerinden edilen Türkiye vatandaşları da barınıyor.

WFP'den belediyelere ve kamplara destek

Bu çerçevede WFP, Osmaniye’deki Cevdetiye kampında kalan 17 bin depremzedeye Türk Kızılay ve kamp yönetimi ile yakın koordinasyon halinde aile gıda kolileri dağıtmaya başladı.

Kamplarda WFP, marketler tekrar alışveriş hizmeti sağlamaya başlayana kadar bir-iki hafta boyunca Türkiye vatandaşlarına aile gıda kolileri dağıtacak.

