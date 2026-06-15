Anlaşma gecikti

ABD ile İran’ın anlaşma yapması beklenirken, Katarlı müzakereciler anlaşmaya son şeklini vermek üzere Tahran'a gitti. Ancak Orta Doğu'da, sular İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla bir kez daha ısındı.

Beyrut ve çevre beldelere düzenlenen saldırılardan 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, saldırıyı Hizbullah'ın roket saldırısına karşılık düzenlediklerini açıkladı. Bunun ardından Tahran, buna karşılık verileceğini açıkladı.

İran ordusu, "Parmağımız tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız" açıklamasını yaptı. İran ordusu, İsrail'e unutamayacaklarını bir ders vereceklerini açıkladı.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, "İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya güçlü bir yanıt verilecek" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump ise saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok kızdığını açıklarken, "Çok sinirlendim. Ona bunu bildirdim. Hiçbir muhakemesi yok. Ona bunu söyledim." dedi.

ABD Başkanı, İran ile anlaşmanın saldırı nedeniyle geciktiğini belirtti.

Beyrut saldırısının olmaması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Bölgeye barış getirecek anlaşmaya çok yakınız. Buna Lübnan da dahil” dedi.

Anlaşma maddelerinde neler var?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran, yaklaşık üç aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor.

Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelse de içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı.

İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran, mutabakat zaptıyla nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek.

İran, nihai bir anlaşmaya varılana kadar, uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti.

İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi.

Amerikan yönetimi, nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti.

İranlı yetkiliye göre Amerikan Yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek.

Trump yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları, doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti.

Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de, Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili, Amerikan Yönetimi'nin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.