Ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün akşam Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da özel bir konser düzenledi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da katılarak orkestrayı izledi.

Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilen konserde, piyanist Evrim Turan solist olarak yer aldı. Konser programında klasik müzik tutkunlarını buluşturan eserler yer aldı; Mikhail Glinka’nın Ruslan ve Ludmila Uvertürü, Robert Schumann’ın Piyano Konçertosu ve Johannes Brahms’ın 3. Senfoni performansları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser boyunca orkestra ve solist performansları, salondaki izleyiciler tarafından yoğun alkışlarla karşılandı. Katılımcılar, etkinliğin hem teknik müzik kalitesi hem de sanatsal duygusallığı açısından son derece başarılı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu özel konserin, klasik müzik ile toplumun kültürel değerlerini buluşturmaya devam edeceğini ifade etti.

Konser, Lefkoşa’da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı ve etkinlik boyunca salonun doluluğu dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026, 10:30