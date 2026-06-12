Uzlaşıya varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dün gece yapılması planlanan yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Görüşmelerde uzlaşmaya varıldığını belirten Trump, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini ya da haftaya kalabileceğini belirtti.

ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran'ı “bu gece çok sert vuracakları” açıklaması yapan Trump'tran ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama geldi.

Trump saldırıları iptal ettiğini açıkladı. ABD Başkanı, görüşmeler ve nihai noktalarla ilgili tüm taraflarca uzlaşmaya varıldığını belirterek, imza töreninin zamanının ve yerinin daha sonra duyurulacağını söyledi.

İran'a deniz ablukasının ise işlemler tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Trump'ın Truth Social'den yaptığı açıklamaları şöyle:

“İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır.”

İran basını: ABD ile henüz anlaşmaya varılmadı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile mutabakat zaptı konusunda henüz anlaşmaya varmadığını belirtti. Haberde, İran'ın mutabakat zaptına yönelik nihai kararını henüz iletmediği aktarıldı.

İran tarafından resmi bir açıklama gelmese de Trump, belgelerin neredeyse son aşamada olduğunu açıkladı. İran ile “harika” bir anlaşmanın yapıldığını belirten ABD Başkanı, “Anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanabilir, belki önümüzdeki haftaya da kalabilir. İmzalanırken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance orada olacak. Beli Avrupa'da imzalanabilir” dedi.

Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nı açılacağını söyledi.

“İran'ı çok sert vuracağız” demişti

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, ABD'nin İran'ı "bu gece çok sert vuracağını" belirterek, İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

İran'ın donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri ve hava savunma kapasitesinin büyük bölümünün artık ortadan kalktığını öne süren Trump, Tahran'ın saldırı kapasitesinin de önemli ölçüde zayıflatıldığını savunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026, 09:51