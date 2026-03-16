‘Güvence Türkiye’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı. Üstel, “Bizleri korumak için gelen F-16’larımıza ‘hoş geldiniz’ diyemeyenleri de bu halk görüyor” ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke ilçesini ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Üstel, bölgedeki sivil toplum örgütleri ile toplantılar yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Başbakan Üstel ziyaretler sırasında verdiği mesajlarda, “bugünlerde öne çıkmaya çalışan bazı partilerin geçmişte ilk zora girdiklerinde görevlerini bırakıp gittiklerini” belirti. Üstel, UBP’nin sorumluluk ve kararlılıkla her şartta halkın yanında durduğunu vurgulayarak, “UBP hiçbir zaman halkını ortada bırakıp hükümetten ayrılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele ederek halkının yanında olmuştur.” dedi.

Türkiye ile geçmişten gelen kardeşlik bağları doğrultusunda hareket etmeyi sürdürdüklerini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’nin aktif desteğine teşekkür etti. Üstel, “Sözlerimizin büyük bölümünü tuttuk. Hatta geçmişte yapılmayanları cesaretle hayata geçirdik. Sadece Yerel Yönetimler Reformu sayesinde bile gittiğimiz her bölgede büyük takdir görüyoruz.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin rolü büyük

Bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerine de değinen Üstel, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye’nin askeri ve savunma desteğinin bölge için önemli olduğunu kaydetti.

"Anavatan Türkiye’nin gönderdiği F-16’lara tek kelime destek açıklayamayanları da yakından izlediklerini” söyleyen Üstel, “Korkmayın… Bizi de sizi de bu savaşan şahinler koruyacak. Çekinmeyin, üzülmeyin. Çok şükür ki Türkiye yanımızda.” dedi.

