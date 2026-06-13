Gözler Tahran’da

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise İran'ı anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırmakla suçladı ve sızdırılan anlaşma şartlarının gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı.

Şerif, “ABD ve İran ile sonraki adımı atmak için yakın işbirliği içindeyiz” dedi.



Bu savaşın kazananı İran'dır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'da karar alıcıların mutabakat zaptını görüşmek üzere toplandığını açıkladı.

Bekayi, “Medyada mutabakat zaptı ayrıntılarına dair yayımlanan bilgileri doğrulayamam. İran bir karar vermeden önce anlaşma metninin imzalanacağı zaman ve yer hakkında yorum yapamam. Görüşmelerde konuların büyük bir kısmı üzerinde anlaşma sağlandı ve kendi aramızdaki değerlendirmenin son aşamasındayız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın bu savaştan daha güçlü çıktığını belirterek, “Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı, değişiklikler olabilir” dedi.

Mutabakat zaptının ilk adım olacağını ifade eden Arakçi, uygulanmaması halinde nükleer müzakerelerin yapılmayacağını söyledi.

Arakçi, “Tahran için yüksek oran zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin tek tercih edilen çözüm, bu maddenin seyretilmesidir” dedi.

Nükleer konusunun sonraki aşamalarda tartışılacağını belirten Arakçi, “Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdiği, geçici anlaşma kapsamında duyurulacak. ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması mutabakat zaptının bir parçası” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın yönetimin ise savaş öncesi dönemden farklı olacağını dile getiren Arakçi, “Boğazın egemenliği Umman ve İran'a aittir. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenliğini sağlayacak” dedi.

Arakçi, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağını da söyledi.

İsrail'in, ABD ve İran arasındaki bir anlaşmaya karşı olduğunu söyleyen Arakçi, “ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sona ermeli, tahran baskıya asla boyun eğmez” dedi. Lübnan'da savaşın sona ermesinin İsrail'in işgal altındaki bölgelerden çekilmesi anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Trump: Sızdırılan anlaşma şartları gerçeği yansıtmıyor

Anlaşmanın sağlandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump ise dün İran'dan sızdırılan anlaşmanın şartlarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında nihai aşamasına geldiği belirtilen anlaşmaya ilişkin maddelerin sızdırılması konusunda Tahran'ı suçladı.

Trump, açıklamasında, "İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şey gerçeklerle uyuşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, "Kendileriyle muhatap olmak son derece onursuzca. Onlarla iyi niyetli bir şekilde anlaşma yapmak diye bir şey yok. İnanılmaz!" dedi.



