Öğrenciler fidan dikti

Mağusa Othello Inner Wheel Kulübü, Orman Haftası dolayısıyla Türkmenköy İlkokulu’nda öğrencilerle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte ağaç dikimi yapıldı ve doğanın, ormanların önemi bir kez daha vurgulandı.

Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler dinlendi, şarkılarına eşlik edildi ve orman sevgisini anlatan tiyatro gösterisi izlendi. Kulüp yetkilileri, çocukların doğaya olan ilgisini ve sevgisini görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Türkmenköy İlkokulu Müdürü Baykan Akgür, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026, 10:26