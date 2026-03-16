Rum tarafı ilk vakayı gizledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güney Kıbrıs makamlarının KKTC ve hayvancıları Şap hastalığı nedeniyle suçlayan açıklamalarının manidar olduğunu söyledi. Çavuş, hastalığın Güney’den yayıldığının açık olduğunu belirterek, bunun gizlenip tedbirlerin zamanında alınmamasının bugün KKTC’yi suçlamaya yönelik bir sorumluluktan kaçma girişiminden ibaret olduğunu kaydetti. Bakan, Güney’de hastalığın önceden ortaya çıktığı ve ekonomik-politik nedenlerle gizlendiğinin anlaşıldığını belirtti.

Bakan Çavuş, Mayıs 2025’ten itibaren tüm limanlarda gerekli tedbirlerin alındığını ve ilk vaka tespitinin ardından 48 saat içinde acil aşılama programının uygulamaya konduğunu açıkladı. Bakan, hastalığın tespitinden itibaren hem Güney Kıbrıs yetkililerine hem de Avrupa Birliği’ne bildirim yapıldığını vurguladı.

13 Aralık 2025’te Mağusa sınır bölgesinde kaçak olarak getirilmeye çalışılan 9 başlık buzağıda yapılan testlerin pozitif çıktığını belirten Çavuş, bunun Güney Kıbrıs’a bildirildiğini ancak herhangi bir tepki alınamadığını söyledi. Bakan, Güney’de hastalığın önceden ortaya çıktığı ve ekonomik-politik nedenlerle gizlendiğinin anlaşıldığını belirtti.

KKTC’de büyükbaş hayvanların iki kez aşılandığını, küçükbaş hayvan aşılamalarının devam ettiğini aktaran Çavuş, karantina uygulamasının sürdüğünü ve başka bir bölgede hastalık görülmediğini ifade etti.

Hastalığın teşhisinden 48 saat sonra Türkiye’den 250 bin, Avrupa Birliği’nden 500 bin doz aşının temin edildiğini belirten Çavuş, Güney Kıbrıs’ın KKTC’den talep ettiği 60 bin doz aşının da iş birliği çerçevesinde karşılandığını söyledi.

