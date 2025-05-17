‘Terör hareketi gibi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta mülk kriziyle ilgili yapılan tutuklamaların terör niteliğinde olduğunu söyledi.

Tatar, “İnsanları hapse atarak, yargıyı siyasi baskı unsuru olarak kullanmak ve olmayan suçlarını insanlara kabul ettirmek noktasındaki bu güneydeki anlayış bir terör hareketi niteliğinde olup, bununla bir yere gidilemeyeceğini halkımla tekrardan paylaşmak isterim” dedi.

Tatar; İş Adamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde İŞAD heyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yerleşke asırlar boyunca Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve egemenliğini ifade eden bir abide olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; KKTC’nin ekonomik anlamda güçlenmesi amacıyla birçok adımlar atıldığına işaret eden Tatar, TEKNOFEST 2025’in ülkemizde gerçekleşmesinin bu bağlamdaki önemini yineleyerek, ülkemizin bir bilişim adası olma yolunda önemli adım atıldığını söyledi.

Tatar; turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün yanı sıra bilişimin de dünyadaki öneminin arttığı bir konjonktürde TEKNOFEST’in başarılı bir şekilde bilim insanlarının katılımıyla ülkemizde düzenlenmesinin dijital dönüşümün ülkemizde gerçekleşebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’tan yapılan insan hakları ihlali ve uluslararası hukuka meydan okuyan birtakım saldırıları püskürtmeyi başaracaklarını belirten Tatar, “İnsanları hapse atarak, yargıyı siyasi baskı unsuru olarak kullanmak ve olmayan suçlarını insanlara kabul ettirmek noktasındaki bu Güney’deki anlayış bir terör hareketi niteliğinde olup, bununla bir yere gidilemeyeceğini halkımla tekrardan paylaşmak isterim” dedi.

Anavatan Türkiye ve uluslararası aktörlerle bu konuyu görüşmeye devam ettiklerini de ifade eden Tatar, “Yakın bir gelecekte bir çarenin bulunacağına inanıyorum. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamak lazım. Halkımız çok badirelerden geçmiştir... Dünya çalkalanırken, dünyanın farklı bölgelerde savaşlar varken, Kıbrıs Türkü’nün huzur ve barışı için Türk askerinin varlığından ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamından asla taviz vermeyiz” dedi.

