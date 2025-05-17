Fırsatı kaçırmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la kısa süreli bir sohbet gerçekleştirerek, gerek Kıbrıs sorunu, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Hristodulidis; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşe olumlu yaklaştığını iddia etti.

Cyprus Mail, konuyla ilgili haberinde şunları kaydetti:

“İki lider, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin aralarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede bulunan kaynaklara göre Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçek ilerlemenin ve daha geniş AB-Türkiye ilişkilerinin iki taraf arasında doğrudan etkileşime bağlı olduğunu vurgulamak için bu fırsatı kullandı.”

Hristodulidis'in, AB'nin Kıbrıs elçisi Johannes Hahn'ın atanmasının, Avrupa Birliği'nin uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözme konusundaki aktif ilgisinin bir işareti olduğunu vurguladığı bildirildi. Her iki tarafın da ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ise diyaloğu desteklediğini belirterek, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki ilgisinin sürdüğünü söyledi.

Basına açıklama yaptı

Zirvenin açılışından önce gazetecilere konuşan Hristodoulidis, Türkiye'nin AB'ye olan ilgisinin açık olduğunu belirterek "AB'ye yakın bir komşumuz olmasını tercih ediyoruz, yeter ki bu komşu AB üye devletlerinin davrandığı gibi davransın - AB'nin ilkelerine ve değerlerine saygı göstersin ve uluslararası hukuka saygı göstersin" dedi.

AB-Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı deneyime sahip yeni atanan AB elçisi Hahn'ın Ankara'nın hırslarının gayet farkında olduğunu da sözlerine ekledi.