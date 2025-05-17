Cevdet Yılmaz da katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin Türkiye’de tanıtılması amacıyla hayata geçirilen “AdaKıbrıs” projesinin lansmanı İstanbul’da yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen lansmana Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bazı milletvekilleri, turizm sektörü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program kapsamında Alayköy Folklör Derneği tarafından geleneksel halk dansları gösterisi sunulurken, etkinlik süresince Kuzey Kıbrıs’a özgü seramik ve el sanatları sergisi ile Kıbrıs mutfağından lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yılmaz: KKTC eşsiz bir yapıya sahip

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, lansmanda yaptığı konuşmada KKTC’nin doğası, kültürü ve insanıyla eşsiz bir yapıya sahip olduğunu, bu kampanyalarla turizmde çok daha güçlü bir noktaya ulaşmasının ortak bir hedef olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 62 milyonun üzerinde turist ağırlayarak 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettiğini ve dünyanın dördüncü büyük turizm destinasyonu haline geldiğini anımsatan Yılmaz, “KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs kampanyası, bu yönde ortak vizyonumuzun somut göstergeleridir, adımlarıdır.” diye konuştu.

Yılmaz, “Girne Kalesi’nden Salamis Antik Kenti’ne, Büyük Han’dan Lefkoşa’nın dar sokaklarına, Gazi Mağusa Limanı’ndan narenciye bahçelerine kadar ada; tarih, doğa ve kültürü bir arada sunuyor” dedi.

Yılmaz, Türkiye olarak bu sürece 2024 yılından itibaren 122 milyon liralık kaynakla destek verdiklerini vurguladı.

Tatar: Önemli başarılara imza attık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,KKTC’nin yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdiğini, tüm izolasyonlara ve ambargolara rağmen önemli başarılara imza attığını vurguladı.

KKTC’de düzenlenen Teknofest etkinliğine de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 225 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin büyük ilgi gördüğünü hatırlattı.

Bu tür organizasyonların KKTC’nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Tatar, “Teknofest gibi uluslararası etkinlikler sayesinde sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya sesimizi duyurma fırsatı bulduk” dedi.

Üstel: KKTC, izolasyonlara rağmen kararlılıkla yoluna devam ediyor

Başbakan Ünal Üstel de KKTCC’nin uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonlara rağmen kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti. Kampanyanın sadece bir tanıtım organizasyonu değil, KKTC’nin gerçek hikâyesini dünyaya anlatma yolunda yeni bir adım olduğunu söyleyen Üstel, “Türkiye’de bile ülkemizin potansiyelini gerektiği gibi anlatamadığımız dönemler oldu. Artık algılar değil, gerçekler öne çıkmalı” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’ye uyguladığı baskı ve engellemeleri de dile getiren Başbakan Üstel, “Güney Kıbrıs, tur operatörlerine ve turistlere tehditler savuruyor, üçüncü ülke vatandaşlarını tutukluyor. Bu baskılara karşı tek çıkış yolumuz Türkiye’den gelen turistler, yatırımcılar ve iş insanlarıdır” diye konuştu.

Ersoy: Ortak kültür ve geleceğimizin güçlü bir temsilidir

Bakan Ersoy ise Ada Kıbrıs kampanyanın yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil, ortak vizyon ve kültürel bağların bir sembolü olduğunu vurguladı.

Ersoy, geçen yıllarda uluslararası pazarlara odaklanan tanıtım faaliyetlerinin bu yıl KKTC’nin talebi doğrultusunda Türkiye pazarına yönlendirildiğini kaydetti.

Kampanyanın yurt dışında da devam edeceğini söyleyen Ersoy, İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda Visit North Cyprus markası altında yürütülen çalışmalarla Kuzey Kıbrıs’ın küresel ölçekte tanıtımının sürdürüleceğini belirtti.

Ataoğlu: Ülkemizi Türkiye’nin dört bir yanına anlatacağız

Bakan Ataoğlu da konuşmasında, KKTC’nin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla başlatılan yeni tanıtım kampanyasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ataoğlu, Türkiye ile birlikte yürütülen bu süreçte turizm sektörünün KKTC ekonomisine olan katkısının artacağına inandıklarını vurguladı.

“AdaKıbrıs” kampanyasının, Türkiye’nin en ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlara bile ulaşmayı hedeflediğini belirten Ataoğlu, fenomen çocuklarla hazırlanan tanıtım filmlerinin Türkiye genelinde yayınlandığını ve bunun bir davet niteliği taşıdığını söyledi. Ataoğlu, kampanyanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, farklı ülkelerde de tanıtımların sürdürüleceğini ifade etti.