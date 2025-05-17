Mahkeme şans verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, bir evin yatak odasından 88 bin 400 TL değerinde erkek ve kadın takıları çalarak kuyumcuya satan Kadriye Mirka ve Gözde Atmaca hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ceza Mahkemesi, sanıklara, genç olmaları ve sabıkalarının bulunmaması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaptı. Sanıkların suç tarihinde 21 ve 22 yaşlarında olduğunu ve genç suçlu statüsüne girdiğini belirten heyet, daha önce sabıkası olmayan ve suç tarihinden bu güne geçen 4 yıllık sürede, sanıkların yeni bir suç işlemeye meyilli olmadıklarının açıkça görüldüğünü vurguladı. Müştekinin zararının da tazmin edildiğini anlatan heyet, tüm bu hususları hafifletici nedenler olarak değerlendirdikten sonra, genç olan sanıklara bir defaya mahsus olmak üzere fırsat vermeyi uygun bulduklarını belirtti. Heyet, sanıkları 90’ar bin TL para cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

Olayın geçmişi

Sanıklar; 2021 yılı Mayıs ayında, farklı günlerde, Akdoğan’da, Y.K isimli şahsa ait evin yatak odasından, 88 bin 400 TL değerindeki altınları sirkat ederek, çeşitli kuyumcularda bozdurmuş ve şikayet üzerine tutuklanarak, 4 yıl önce teminata bağlanmışlardı.

