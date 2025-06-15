Belli hedefler vuruldu

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları aralıklarla devam ediyor. İran, üç ülkeye saldırılarını durdurmaya çalışmaları halinde bölgedeki üs ve gemilerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu. İsrail'in gün boyu aralıklarla süren saldırılarının ardından İran’ın karşı saldırı başladı. İsrail’in İran’a yönelik önceki gece başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İran basını, İsrail ordusunun İran’da başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail’in İran’ın Zencan eyaletine yönelik saldırılarında 3 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Zencan Devrim Muhafızları Ordusu Ensarulmehdi birimi, eyalete yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in önceki gece Zencan’a yönelik saldırılarında 3 Devrim muhafızları Ordusu mensubunun öldüğü kaydedildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden isimlerin Hamid Tumari, Ekber Azizi, Emir Hani olduğuna işaret edilen açıklamada söz konusu kişilerin görevleri ve rütbeleri hakkında bilgi verilmedi.

Tesisler hedef alınıyor

İran medyasının haberine göre, İsrail'in Güney Pars Gaz Sahası'nın enerji altyapısını hedef aldığı belirtiliyor. İran medyası saldırının ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.

İsrail saldırılarının ardından Hüney Pars sahasının 14'üncü fazından günlük 12 milyon metreküp gaz üretimi geçici olarak durduruldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsfahan'da uranyum dönüştürme tesisi ve yakıt plakası üretim tesisi dahil olmak üzere 4 kritik binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.

İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025, 01:21