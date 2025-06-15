Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet” başlıklı panel kapsamında sergi de açıldı. “Zulüm ve Zafer Arasında: Kıbrıs’ın Türk Yüzü” adlı fotoğraf sergisi panel öncesinde katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Savaş yıllarını yansıtan tarihi fotoğraflardan oluşan sergide birçok eser yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin tarihi fotoğrafları birlikte inceledi. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ve Yakındoğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da sergiyi ziyaret etti.

