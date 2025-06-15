İsrail’in İran’ı vurmasıyla başlayan kriz nedeniyle Baf’taki ‘Andreas Papandreu Hava Üssünde’ en yüksek alarm seviyesine geçildiği, ayrıca limanlarda, Güney Kıbrıs’taki İsrail ve ABD büyükelçiliklerinde "olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı" bildirildi.

İran’ın, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin İsrail’e yardım etmesi halinde saldırıda bulunacağını açıklamasının ardından Dikelya ve Ağrotur’daki askerlerin teyakkuz duruma geçirildiğini aktaran Rum kaynakları, özellikle üs bölgesindeki insanların savaş paniği yaşadığına dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre; İsrail’e ait çok sayıda yolcu uçağı Baf Havaalanı’na park ettiği için buradaki önlemler, diğer limanların üzerinde oldu.

Gazeteye göre, Baf polisine İsrailli turistleri ve İsraillilere ait şirketleri koruma emri verildi. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle havalimanındaki durum ve çatışmaların tırmanması korkusunun, Güney Kıbrıs’a yönelik turist hareketliliğini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.

Rum Polis Sözcüsü, Güney Kıbrıs genelindeki hava ve deniz limanları ile İsraillilerin toplandığı diğer alanlarda sıkı güvenlik önlemleri alındığını, İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ndeki güvenlik önlemlerinin de artırıldığını açıkladı.

Fileleftheros, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün bütün birimlerine ve personeline, hedef olabilecek hassas noktalarda nöbet tutacak ve devriye gezecek personelin çelik yelek giymesi, teyakkuz halinde olması ve hedef olabilecek alanlardaki devriyelerin artırılması emri verdi.

Alışveriş merkezleri, marinalar ve Yahudilere ait şirket ve iş yerlerindeki devriyelerin artırılması, devriye araçlarının yakıt depolarının 24 saat görev yapabilecek şekilde dolu tutulması istendi.

Rum polisinin güvenlik önlemlerini sivil havalimanı bulunan Larnaka, büyükelçiliklerin bulunduğu Lefkoşa’nın Rum kesimi, Yahudi sinagogları bulunan bölgeler, “United for Palestine” isimli internet grubunun yarın protesto eylemi düzenlemeyi planladığı Limasol başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde artırıldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025, 01:22