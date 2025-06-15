‘Tahsili mümkün değil’

‘Great Sea Interconnector’ (GSI) projesinin yüklenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik Enerjisi İletim Operatörü (ADMİE) CEO’su Manos Manusakis, Rum ve Yunan Enerji Düzenleme Kurulları arasındaki karar uyarınca 2024-2025 dönemi gelirlerinin tahsil edilmesi gerektiğini açıkladı.

Alithia’nın “ADMİE, Yunanistan-Kıbrıs Kablosuyla İlgili Çalışmalarda Sıfır İlerleme Varken 250 Milyon Euro Fatura Gönderiyor” başlıklı haberine göre; ADMIE CEO’sunun Bloomberg’e verdiği söyleşide ADMİE’nin GSI’nin Girit-Güney Kıbrıs etabı için şu ana kadar yaptığı harcamanın 250 milyon euroya ulaştığını, “projenin kesintisiz devam etmesi için yapılan harcamaların tahsil edilmesinin kritik olduğunu” söyledi.

Yunan hükümetinin “jeopolitik risk” tanımını kullanmaktan kaçındığı ve “uygun zamanda devam edecek” dediği projenin Girit-Güney Kıbrıs ayağında, Türkiye’nin uyarıları nedeniyle aylardır durgunluk yaşandığını hatırlatan gazete Manusakis’in, 250 milyon euroluk bölümünün projedeki bu durgunlukla mı ilgili olduğunu izah etmediğini yazdı.

Rum yönetiminin, Yunanistan ile yaptığı devletler arası anlaşma temelinde 2025 için verdiği tek taahhüdün ADMİE’ye 25 milyon euro ödemekle ilgili olduğuna dikkat çekilen haberde, bu meblağın da “aslında devlet kasasından ödenecek olmasına karşın özel sektör projesi finansmanı olarak görülmemesi için atmosfere gaz salınımı fonu olarak lanse edildiği" kaydedildi.

Habere göre, Manusos Manusakis ADMİE’nin kredi almak için gittiği bankaların, gelir tahsilatı olduğunu gösteren belge ibrazı istediğini ancak ADMİE’nin projeye devam edebilmek için kredi alabiliyor olması gerektiğini vurguladı. Yunan medyasına dayanılarak ADMİE’nin, Girit-Güney Kıbrıs bağlantısı çerçevesinde zemin araştırmalarıyla ilgili izinlerde yaşanan rötar için tazminat talep ettiği hatırlatıldı.

