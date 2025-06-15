Tümü kaçak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de denetim yapan trafik ekipleri, durdurduğu kiralık aracın sürücüsü Kelechi Desmond Ejim ile araçta yolcu olarak bulunan Goodnews Ruth Okafor’u rapor etmek üzere İskele Polis Müdürlüğü’ne götürdü. Yapılan muhaceret kontrolünde her iki zanlının da ülkemizde izinsiz ikamet ettiği belirlenirken, evlerinde yapılan aramada da 2 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan birçok eşya bulundu. Zanlılar dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Doğukan Aktaş, 13 Haziran’da, saat 22.20’de, İskele’de, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kiralık bir aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araç sürücüsü olan Kelechi Desmond Ejim’in trafik suçu işlemesi nedeniyle, araçta bulunan Goodnews Ruth Okafor ile birlikte İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlıların KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Evde uyuşturucu bulundu

Pasaportlarını almak üzere, zanlılarla birlikte ikametgahlarına gittiklerindeyse, salon kısmında, sehpa üzerinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde de tespit edildiğini açıklayan polis, yine ev içerisinde, uyuşturucu kalıntısı içeren 2 adet öğütücü ve pek çok eşyaya da emare olarak ek konduğunu bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

