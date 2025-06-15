‘İki devletli çözüm’

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet” başlıklı panel yapıldı. Panelde konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, federasyon modelinin artık geçerliliğini tamamen yitirdiğini, sözde çözüm önerileriyle daha fazla zaman kaybı yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Concorde Otel’de yer alan panele, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, kurum, kuruluş temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelde video gösterimi ve açılış konuşmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Büyükelçi Başçeri’nin açılış konuşmasını yaptığı panelde, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un video mesajı da gösterildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC İletişim Başkanlığı ve Büyükelçilik İletişim Müşavirliği başta olmak üzere panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Panelde, Kıbrıs meselesinin tarihine ve geleceğine ışık tutacak tartışmaların yapılacağını ifade eden Başçeri, panelin, bugünkü politikanın nasıl ve niçin oluştuğunu gözler önüne sereceğini ve bu alanda araştıran, düşünen herkesin çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

“Adada Barış Gücü 1964’te tesis edilmiş olsa da adadaki barış ancak 1974’te tesis edilebilmiştir” diyen Başçeri, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adada barış ve sükûnetin hakim olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 51 yıl, Rumların 1960 ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 62 yıl geçtiğini dile getiren Başçeri, şöyle devam etti:

“Geçen yıllar içerisinde çözüm odaklı tüm süreçler nihai tahlilde Rum tarafınca başarısızlığa mahkum edilmiş ve ne yazık ki bu tutum başta AB olmak üzere uluslararası toplum tarafından görmezden gelinmiş hatta ödüllendirilmiştir.”

Federasyon modelinin artık geçerliliğini tamamen yitirdiğini, bunun müsebbibinin de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu kaydeden Başçeri, “Kıbrıs Türkü’nün sabrı, tüketilmiş çözüm modelleri, sözde çözüm önerileri ve beyhude zaman kayıplarıyla daha fazla zorlanmamalıdır” diye konuştu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri konuşmasının sonunda, devlet sahibi olmanın nimetini ve kıymetini bilen Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve devletin bekası ve güçlenmesi için çaba sarf eden herkesi minnetle andı.

