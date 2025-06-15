"Savaşa müdahil olmayacağız’

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından bölgede yaşanan gelişmeler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, olağanüstü toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi’nde ele alındı.

Rum basını İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle gerek Güney Kıbrıs gerekse dünyadaki yaşanan gelişmelere ve olaylara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Başkan Kıbrıs’ın Herhangi Bir Şekilde Müdahil Olmayacağı Teyidini Verdi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis toplantı başlamadan önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın hiçbir şekilde savaş operasyonlarına müdahil olmayacağını, rolünün ise her zamanki gibi dengeleyici ve insani olacağını ifade etti.

Hristodulidis, bölgedeki tüm ülkelerle, AB ve ABD ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Gazete Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üç eksen üzerinde durduğunu yazan gazete ilk önce bölgedeki mevcut durumun ele alındığını ve neler olabileceği noktasında olguların değerlendirildiğini belirtti.