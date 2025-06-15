Kolej Giriş Sınavı (KGS-2) dün yapıldı, akşama doğru da sonuçlar açıklandı.

2025-2026 Öğretim Yılı için kolejlere kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında aday numaralarıyla birlikte duyuruldu.

Açıklamada, Kolej kayıt işlemlerinin 17 Haziran 2025 Salı gününden itibaren ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacağı da belirtildi.

Sınav sonuçları için itiraz süresi olan 3 iş gününün 16-17-18 Haziran 2025 tarihleri olduğu ve itirazların Talim ve Terbiye Dairesine şahsen yapılması gerektiği de bildirildi.

Soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları, Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlandı.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1), 25 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin her iki sınavdan elde ettikleri puanların (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) ortalaması alınarak oluşturulacak Kolej Giriş Puanı doğrultusunda sıralama yapılacak. Sınav sonuçlarına göre toplam 670 öğrenci, 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazanacak.

