‘Ülkeye zarar veriyor’

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, kontrolsüz toprak satışlarımız uluslararası alanda dikkat çekiyor dedi, bunun büyük risk olduğuna değindi.

Deniz, yabancılara gayri mülk ve kritersiz satışlar konusunda ciddi uyarılar yaptı.

Deniz, kara para aklama ve bir azınlık gurubun ülkeye zarar verdiğine değindi.

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, “Ekonomik aktiviteler olarak AB’nin 2004’teki bir protokolü çerçevesinde KKTC tanınmamışlığın dışında bırakılmıştır. Buradaki bankalar ve yerel bankalar ile dünya ile işbirliği yapabiliyoruz. Bu açılım alanları içinden siz bunlara karşı geldiğiniz zaman kısıtlarlar ve bunları da kapatmış olursunuz.. Açılım noktanız engellenir.” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan ekonomist Kemal Derviş Deniz şunları söyledi:

“KKTC tanınmamış ülke olmasına rağmen gözlemliyoruz ki Türkiye ile TL ilişkisi dolayısıyla uluslararası herhangi bir hareketin de Türkiye sorumlu tutuluyor… Yani bir ayrı devlettir dese bile Türkiye ne zamanki iş para ve bankacılığa geldiği zaman iş değişir... Türkiye gerek buradaki Merkez Bankası denetimi süreci içinde olsun olmasın Türkiye böyle bir şeyden rahatsız olur ve kendisini otomatik etkiler.

Para nereden gelirse gelsin kabulümdür dersiniz ama ambargo üstüne ambargo yersiniz; esas para kazanan az kısım, ülkeye zarar vermiş olur.

KKTC hükümetinin zamanında tüm organlarıyla önlem alması gerekir.

Ekonomik aktiviteler olarak AB’nin 2004’teki bir protokolü çerçevesinde KKTC tanınmamışlığın dışında bırakılmıştır. Buradaki bankalar ve yerel bankalar ile dünya ile işbirliği yapabiliyoruz. Bu açılım alanları içinden siz bunlara karşı geldiğiniz zaman kısıtlarlar ve bunları da kapatmış olursunuz.. Açılım noktanız engellenir.

KKTC böyle bir gelişmeyi göstermeden önce inşattaki, turizmdeki patlamalar olmadan önce uluslararası kuralları ortaya koyması azım. Bu yapılanlardan sonra da gelen paranın kontrolü yapılmalı. Yarın sabah herhangi bir engelleme ile karşılaşılabilir.”