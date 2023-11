Çözüm basit

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ilişkilerin güçlendirilmesi ve her alanda iş birliği çağrısı yaptı.

Bakan Arıklı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve mevkidaşlarına hitap ederek başladığı konuşmasında, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu, dolayısıyla TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Ülke ekonomisiyle ilgili bilgi veren Arıklı, Ercan Havalimanı ile uluslararası alanda tanınan Gazimağusa Limanı ile Gemikonağı Limanı’nın yaratacağı fırsatlara işaret ederken, “Hedefimiz, KKTC’nin kalkınmasıdır. Ülkedeki refah seviyesinin yükseltilmesi için turizm ve yükseköğrenimin yanına, bilişim ve ticareti de yerleştirmektir. Bu doğrultuda önemli projelere imza attık. Önümüzdeki yıllarda da bu konudaki diğer projelerimizi hayata geçireceğiz. Nihai hedefimiz ülkemizi sivil havacılıkta bir merkez, deniz taşımacılığında da güvenilir transit ülke haline getirmektir” dedi.

Arıklı, bilişim ve haberleşmede çağı yakalamış bir KKTC’nin, yakın gelecekte dünya sahnesinde yerini alacağını ve bu alanda iş birliğini öngören her türlü platforma dahil olmaya hazır hale geleceği görüşünü de dile getirdi.

Temmuz ayında yapılan başvuruyu hatırlattı

Konuşmasında ayrıca Gazimağusa Limanı’nın TDT’nin “Kardeş Limanlar” programına dahil edilmesi için geçtiğimiz Temmuz ayında Sekretaryaya yapılan başvuruyu hatırlatan Arıklı, “Kıbrıs Türk halkının beklentisi, KKTC’nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptı’na dahil olma talebini olumlu karşılanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Azerbaycan’a ev sahipliği için teşekkür ederek, KKTC’nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek Azerbaycan’ın kazandığı “Büyük Zaferi” tebrik etti.