Zarar büyük

Gazimağusa’da dün sabah, Otobüs Terminaline ait araç park yerinde, TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yandı.

Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tavan döşemesi ve tüm aracın içi islendi. Ön camı ile kapı camları da ısıdan dolayı patladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Berksan Bekir Akandere, kişisel sosyal medya hesabından meydana gelen otobüs yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, aracın çalışır vaziyette olmadığını, park halinde olduğunu belirtti.

Emeklerimiz heba oldu

Akandere, "Emeğimizin alın terimizin heba olmasına üzülmemek elde değil ancak Allah bu kadarı ile def etsin demek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Akandere paylaşımında şunları belirtti:

“Sabah erken saatlerde Mağusa Terminalinde bulunan otobüsümüzün yanması hakkında en doğru bilgiyi sizlerle ben paylaşmak istedim. Öncelikle aracımız bazı haber sitelerinde çıktığı gibi çalışır vaziyette değil park halinde idi. Otobüsümüzün henüz neden yandığı konusunda kesin bir tespit yapılmamıştır. Ancak polis teşkilatımızın yakın takibinde ve incelemede olan yangının nedeninin tespit edilmesini bizde bekliyoruz. Elbet ki en büyük şans kimseye bir zarar gelmemesi ve itfaiyemizin erken müdahale etmesidir. Bazı kişilerin eski araç bakımsız araç dediklerine sanırım alttaki video her şeyi açıklar. Emeğimizin alın terimizin heba olmasına üzülmemek elde değil ancak Allah bu kadarı ile def etsin demek en doğrusu. Arayan soran mesaj atan herkese teşekkürler iyi ki varsınız”.

Garajdaki salon araç tutuştu

Öte yandan Kuzucuk köyünde ise Ahmet Üçyıldız’a ait salon araçta aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 8.50 sıralarında garaj içerisine park halinde bulunan DC 334 plakalı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç ile aynı garaj içerisinde bulunan HD 880 plakalı salon araç, iki adet bir kwt'lık jeneratör, bir adet ot biçme makinesi, bir adet odun kesme makinesi, iki adet bisiklet, muhtelif mutfak ve tamirat malzemesi, yaklaşık 12 adet çinko ve on adet ahşap mertek tamamen yandı.