‘Kaçak yaşayanların’ sayısındaki artış halkı tedirgin ediyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşayan yabancıların sayısındaki artış vatandaşları huzursuz ediyor. Öğrenci vizesiyle adaya geldikten sonra kayıt altına girmeden çalışanlar ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaratırken; önemli bir kısmının uyuşturucu ticareti yapması ülke gençliği açısından ciddi bir tehlike yaratıyor.

KKTC polisinin son zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda daha çok Afrikalı kaçakların yakalandığını belirten vatandaşlar “Bunun önüne geçilmezse, ileride çok daha ciddi olaylar yaşanacak ve Kuzey Kıbrıs halkı bundan çok zarar görecek” diyerek, yetkilileri ‘acil önlem almaya’ çağırıyor.

Ne dediler?

Ali Altıntaş

“İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un ülke nüfusu gibi kaçakların sayısının bilinmediğini de açıklaması bize hiçbir şeyin yolunda gitmediğini gösteriyor. Hükümetin tek yaptığı şey zamdır, başka bir şey yapmıyorlar. Ülkedeki kaçak yaşayanların sayısının artması beni endişelendiriyor çünkü hergün bir olay hergün bir değişik durumla karşılaşıyoruz.”

Mehmet Deniz

“Ülkede kaçak yaşayan kişilerin sayısının bilinmediği açıklandı ve bunu açıklayanlar araştırıp ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Ülkedeki kaçak yaşamın artması beni endişelendiriyor. Ada ülkesiyiz ve böylesi bir durumun yaşanmaması gerekiyor, çünkü daha rahat bir kontrol sağlanabilir. Bu konuda da devlet yöneticilerinden çalışma bekliyoruz.”

Selvi Deniz

“Böyle bir durum devletin sorumluluğundadır. Bakan Dursun Oğuz’un bu eksikliği söylemesi suç değil çünkü gelmiş geçmiş diğer içişleri bakanlarının bunun araştırmasını yapması ve bilmesi gerekiyordu. Ülkedeki kaçak yaşayanların sayısının artması bizleri endişelendiriyor. Biz ülkemizi rahat yaşadığımız ve güvende olduğumuz için seviyorduk ancak şimdi çok ciddi endişeler yaşıyoruz.”

Arif Yorucu

“Ülkede kaçak yaşayanların sayısı bilinmiyor. Sürekli kaçaklar yakalanıyor ve tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Bunlara devlet bütçesi ile bakılıyor. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekiyor. Ülkede kaçak yaşayanların sayısının artması beni endişelendiriyor. Uyuşturucu ve cinayet gibi olayların artacağından endişe ediyorum ve bu noktada yetkililerin önlem almasını istiyorum.”

Fatma Savran

“Ülkede kaçak yaşayanların sayısının bilinmediği açıklanıyor. Kaçakların sayısını İçişleri Bakanı bile bilmiyorsa kim bilecek. Bu durumun sorgulanması gerekiyor. Bu ülkede kaçak yaşayanların sayısının artması beni endişelendiriyor çünkü kaçak yaşayanlar hem devlete yük oluyor hem de buradaki halkın haklarını gasp ediyor. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekiyor.”

Ahmet Seyfi Kasapoğlu

“İçişleri Bakanı ülkede nüfusun bilinmediği gibi ülkede kaçak yaşayanların sayısının da bilinmediğini açıklıyor. Bu noktada sıkı denetimler yaparak tespit edilenleri derhal sınır dışı etmeleri gerekiyor.

Ülkede kaçak yaşayanların sayısının artması bizleri endişelendiriyor çünkü daha önce görüp duymadığımız suçlarla karşılaşır olduk.”

Ahmet Kürşat

“Hükümet kanadı şimdiye kadar bunu çok dillendirmedi ve inkâr etti. Ülkede kaçak yaşam bizim için tehlikelidir ancak ülke nüfusunu bilmemek daha da tehlikelidir. Çünkü hiç bir şey planlayamazsınız. Bu durumu belirlemek ellerindeyken bunu şikayet edip halka bildirmek çok da şık bir durum olmadı. Ülkede kaçak yaşayanların sayısının artması beni endişelendiriyor.”

Murat Seyhan

“Ülke nüfusunun bilinmediği gibi ülkede kaçak yaşayanların sayısı da bilinmiyor” diye açıklama yapılıyor. Bu durum bizleri endişelendiriyor. Çocuklarımızdan yana, hırsızlıklardan yana ve ülkede yaşanan olaylarla hastalıklardan dolayı ciddi endişelerimiz var. Bu noktada kaçak yaşayan kişilerin tespit edilmesi ve sınır dışı edilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Şener Üçüz

“Ülkede kaç kişinin kaçak kaç kişinin normal yaşam sürdüğünü bence biliyorlar ve açıklamak istemezler çünkü ellerindeki ipin ucunu kaçırdılar. Memleketin ve insanların yararına hiç bir şey yapmıyorlar çünkü menfaatleri vardır. Ülkede kaçak yaşayanların sayısının artması beni endişelendiriyor. Bu insanlar sağlıktan tutun da her alandaki hizmetlerden yararlanıyor ayrıca her türlü suçu işleme potansiyeline de sahiptirler.”

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023, 09:47