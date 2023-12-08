Yakında adaya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’a temsilci olarak Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasına yönelik önerisi, her iki taraftan onay aldı. Cuellar’ın yakın bir gelecekte adaya geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Zaman Takvimiyle Temsilci- Kıbrıs Türk Tarafı 6 Aylık Süre Şartıyla Kabul Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasına ilişkin önerisine onay verdiğini yazdı.

Rum hükümetinin dün yaptığı açıklamada, temsilcinin Kıbrıs’ta ne kadar süre kalacağının değil atanmasının önemli olduğunu belirttiğini ileten gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise konuyla ilgili olarak altı aylık süre ve federasyon için ortak zemin aranmaması koşulunu ortaya koyduğunu iletti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün sabah yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yeniden başlatılması perspektiflerinin araştırılması hedefiyle, BM Genel Sekreteri tarafından önerilen belirli bir kişinin temsilci pozisyonuna atanmasına onay verdiğini söyledi.

Açıklamasında Rum hükümetinin samimi siyasi iradesini yineleyen, aynı zamanda Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve nihai bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına hazır olduğunu savunan Letimbiotis, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüyle çözüme kavuşmasına dair isteklerinin güçlü olduğunu dile getirdi.

Temsilci konusunda kamuoyuna yansıyan ismi doğrulayıp doğrulamadığının kendisine sorulması üzerine Letimbiotis, henüz hiçbir şeyi teyit edemeyeceklerini ve BM Genel Sekreteri'nin açıklamasını beklediklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 09:34