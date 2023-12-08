Barış rüzgarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 yıl aradan sonra Atina’yı ziyaret ederek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’le gerçekleştirdiği görüşme, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik olumlu bir hava yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs sorununa değinirken “Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır" dedi.

"Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız" diyen Erdoğan "aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım" ifadesini kullandı. Bu arada Türk ve Yunan heyetleri; eğitim, enerji, ulaşım, turizm ve ticaret alanlarında anlaşma imzalandı.

Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Atina'da

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Erdoğan, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Atina'da Başbakanlık binasındaki görüşme, basına kapalı yapıldı. Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Yunanistan'ı son olarak 2017'de ziyaret ettiğini, bu ziyaretin 65 yıl aradan sonra Türkiye'den Yunanistan'a devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlattı. Erdoğan, (Miçotakis ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik." diye konuştu. Erdoğan şunları kaydetti: "Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır." Erdoğan, "(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim." ifadelerini kullandı.

“Faydalı görüşmeler yaptık”

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanla ikili görüşmemizde işbirliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Başbakanlığım döneminde teşkil edilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkilerimizin olumlu gündem temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Başbakan ile görüşmemizde şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısı'nda ikinci köprü inşası gibi ulaştırma projelerinin önemine işaret ettik."

"İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olurken..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülke olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz, Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız.”

Ankara’ya davet etti

Miçotakis'e nazik ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, "Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki toplantı için Ankara'da kendilerini misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum." dedi.

Miçotakis: Güzel bir gelecek yaratmak zorundayız

Miçotakis ise Kıbrıs meselesinde Yunanistan için BMGK kararları dışında bir çözüm olmadığını, taraflar arasında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini belirtti. Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Miçotakis, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor." diye konuştu.

"Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar”

Miçotakis, Türkiye ile gelecek nesiller için barış, ilerleme ve işbirliğinin hakim olacağı bir yarın inşa etmeleri gerektiğini belirterek, "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak, samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar." dedi. Miçotakis, Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, iki tarafın ilişkilerinde yeni yaratıcı yollar aradığını gösterdiğini ifade etti. Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar. Bu fikir ayrılıklarında yakınlaşma olmasa da gerginlik de oluşmamalı." dedi.

Türk vatandaşları 7 gün adaları ziyaret edebilecek

Miçotakis, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." dedi.

İlkbaharda Ankara ziyareti

İki lider arasında görüşmelerin devam etmesine de karar verdiklerini aktaran Miçotakis, kendisinin de ilkbaharda Ankara’yı ziyaret edebileceğini, seneye temmuzda Washington’daki NATO Zirvesi'nde de buluşabileceklerini belirtti.

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Türkiye ve Yunanistan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında bir dizi anlaşma imzaladı

Birçok alanda ortak adım atılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan anlaşma, mutabakat muhtırası ve bildirgeler imzalandı.

İmzalanan anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirgeler eğitim, enerji, ulaşım, turizm, ticaret gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Eğitim ve enerji

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yunanistan Eğitim Bakanı Kiryakos Pierrakakis arasında imzalanan anlaşma ile bakanlıklar arasında profesyonel eğitim için işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu anlaşmayla teknik eğitim alanındaki diplomaların karşılıklı tanınması, bilgi ve tecrübe alışverişi, öğretmen ve öğrenciler için ortak eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğrenci değişimi hedefleniyor.

GGET ve TÜBİTAK arasında işbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ilişkin Mutabakat Muhtırası, ülkeler arasındaki işletmelerin işbirliğini sağlayacak bir yapı kurulmasıyla bilgi ve tecrübe paylaşımını öngörüyor.

Turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni arasında da turizm alanında işbirliğini öngören bir ortak bildirge imzalandı.

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Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 09:26