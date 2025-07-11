Stüdyoda yayın yaptılar

Ülkenin ilk butik eğitim kurumu olan ve 2010 yılından beri faaliyet gösteren Leader Education Centre'in yaz okulu öğrencileri, medya dünyasını yakından tanıdı. 4-12 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla devam eden yaz okulu programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler, Diyalog Medya Grubu’nu ziyaret etti.

“Bir Meslek, Bir Konuk” temasıyla farklı meslek gruplarını tanıma fırsatı bulan öğrenciler, bu kez gazetecilik ve televizyonculuk mesleklerini yerinde gözlemledi. Eğitim Koordinatörü Cemre Akar ve Yaz Okulu Koordinatörü Mustafa Akbul eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklar, haber merkezi, stüdyo ve reji bölümlerini gezdi.

Ziyaret sırasında minikleri, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar karşıladı. Öğrencilere meslekle ilgili bilgileri Haber Müdürü Özlem Çimendal ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan aktardı. Çocuklar, gazeteciliğin nasıl yapıldığını, televizyon haberlerinin nasıl hazırlandığını birebir gözlemleme şansı buldu.

Minikler merak ettikleri soruları deneyimli gazetecilere yönelterek medya alanında bilgi edinirken, aynı zamanda eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Leader Education Centre yetkilileri, yaz okulu kapsamında düzenlenen bu gibi etkinliklerin çocukların meslekler hakkında bilinçlenmesini ve ilgi alanlarını keşfetmelerini amaçladığını belirtti.