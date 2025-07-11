Çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Lefke Belediyesi ev sahipliğinde öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avdeso Academy tarafından geliştirilen “Robo Smart House” eğitim seti aracılığıyla öğrencilerin akıllı ev teknolojileri ile tanıştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, atölye kapsamında öğrencilerin; sıcaklık, ışık, nem gibi farklı sensörleri kullanarak Arduino tabanlı akıllı ev sistemleri tasarladığı ve problemlere çözüm geliştirdiği belirtildi.

Öğrencilerin atölyede temel elektronik ve yazılım bilgilerini uygulamalı şekilde öğrendiği, hayal güçlerini teknoloji ile birleştirdiği, takım çalışması gibi becerilerini geliştirdiği ifade edilen açıklamada, çocukların bu dijital çağda sadece kullanıcı değil, üreten bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

“Avdeso Robo Smart House Projesi, çocuklarımızın hem teknik becerilerini hem de sosyal yetkinliklerini geliştirmeye yönelik güçlü bir adım oldu. Bu tür projelerle, geleceğin mühendisleri, yazılımcıları ve bilim insanlarını bugünden yetiştiriyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, eğitimlerin farklı temalarla devam edeceği duyuruldu.