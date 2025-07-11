Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtirken, ülke genelinde gazete dağıtımının durma noktasına geldiğini açıkladı.



Akar “buna seyirci kalınamaz” dedi.

Ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutfaktan başka bir şey düşünemez hale gelen vatandaşların gazete okuma alışkanlığını terk etmeye başladığını ve bunun da ciddi sıkıntılar yarattığını belirten Akar “okur sayısı azalıyor, medyada kalite düşüyor, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplum yanlış yönlendiriliyor. Fakat hiç kimse bu kötü gidişatı görmüyor” diyerek şunları kaydetti:

“Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları vardır. Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır. Ne var ki; devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyaya büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.”



Ekonomik kriz nedeniyle dağıtım şirketinin gerek yerel, gerekse Türkiye gazetelerini birçok bölgeye ulaştıramadığını belirten Reşat Akar “bir sabah uyandığımızda gazete dağıtımının tamamen durduğuna ilişkin haberle karşılaşacağız. Ancak böylesi bir durumda dahi yetkililerin tepki vermeyeceğini göreceğiz” dedi.

Akar, facebook üzerinden siyaset yürütenlerin, daha sonra sosyal medyadaki haber kirliliğinden şikayet etme haklarının olmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025, 09:59