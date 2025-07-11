Güçlü destek

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çevresel altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir destek programı başlattı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, atık su arıtma tesislerinin tasarımı, çöp sorununa yönelik ekipman desteği ve Teknecik Elektrik Santrali’nde filtreleme çalışmaları gibi somut adımlar atılıyor.

Proje kapsamında KKTC’ye bin 200 adet geri kazanılabilir atık kumbarası, 18 ambalaj atığı toplama aracı, 18 kompost makinesi ve 36 çöp kamyonu hibe edilecek. Hibe edilen araç ve ekipmanlar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun koordinasyonuyla belediyelere tahsis edilerek çevre temizliği ve geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak. İskele Long Beach, Lefke Gaziveren ve Geçitkale bölgelerinde kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı, Türkiye tarafından üstlenilecek. Bu projelerle çevresel sürdürülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Mobil laboratuvar aracı

Ataoğlu’nun Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldiği görüşmede önemli projeler de karara bağlandı. Denizlerden numune alarak anında analiz yapabilecek mobil laboratuvar aracı da KKTC’ye gönderilecek. Bakan Kurum, bu aracın temini ve KKTC’ye hibe edilmesi için gerekli talimatları verdi. Mobil laboratuvarın Ağustos ayında teslim edilmesi bekleniyor.

Teknecik’e filtreleme desteği...

Ziyarette Teknecik Elektrik Santrali de gündeme taşındı. Türkiye’den gönderilecek uzman bir ekip, santralin bacasında filtreleme çalışması yaparak çevresel zararın azaltılması yönünde adımlar atacak.

Açıklamaya göre, ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “Çevreye yapılan her yatırım, hem insanımıza hem geleceğimize verilen değerin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti’ne bu iş birliği ve destek için teşekkür ederim,” dedi.

Bakan Kurum: Yalnızca hizmeti değil, geleceği de paylaşıyoruz

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'nu Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs'taki çöp sorununu bitirmek için atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesisi başta olmak üzere ortak projeler ve planlanan yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Türkiye olarak Kıbrıs halkıyla, kardeşlerimizle yalnızca hizmetlerimizi değil geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nuri Ersoy ile görüşme

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı kapsamında Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'yu ağırladıklarını belirtti.

Ersoy, “Ataoğlu ile yaptığı verimli görüşmede, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini, ortak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını” kaydetti.