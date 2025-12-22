Net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma programda yaptığı konuşmada “Kimse bizleri görmezden gelemez, yaşadığımız acıları unutturamaz, çocuklarımızın tarihi doğru bilmesine engel olamaz” dedi. Erhürman, Kıbrıs Türkünün güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Tören saat 09.30'da protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışıyla devam eden törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28. Tümen Komutanı İlker Ertuğrul, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi

Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde AKM’de de anma programı düzenlendi.

AKM’deki programa, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK Komutanı Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Başkanı Sıla Usar İncirli, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul ile bazı bakanlar da katıldı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) tarafının Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nun izlenmesinin ardından HTL Müdürü Meltem Adalı tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman’a program sırasında Ressam Emir Ebru tarafından çizilen ve günün anlam ve önemini anlatan tablonun takdimi yapıldı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Zorlu, Polatkan ve Menderes’i andı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasına milli mücadelede Kıbrıs Türk varlığını, onurunu ve özgürlüğünü korumak adına kendini feda eden şehit ve gazileri, saygı ve minnetle andığını belirterek başladı.

“Şehitlere borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz, çünkü o, ödenebilecek bir borç değildir, ama bunun için çaba göstermeliyiz” diyen Erhürman, bunun şehitlerden geriye kalanlara nasıl bir hayat sunulacağıyla alakalı bir durum olduğunu ifade etti.

Karanlık bir dönemin başlangıcı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, 1963’te yaşanan Kanlı Noel’in 62. yıldönümünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki tüm çatışmaların Rum tarafının Enosis tutkusu nedeniyle ortaya çıktığını vurguladı. Bayar, Rum tarafının bu çatışma ve katliamları başlatırken Kıbrıs Türkü’nün namus, şeref, vatan ve toprağına olan bağlılığını hesaba katamadığını belirterek, dönemin önde gelen liderlerinden merhum General Kenan Çoygun ve mücadele şehitlerini rahmetle andı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, 21 Aralık’ta Türklere yönelik başlatılan saldırıların Kıbrıs Türk halkının yok edilmeye çalışıldığı karanlık bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydetti. Benan, “Şehitlerin mücadelesi geleceğe yürürken yolumuzu aydınlatacaktır, onlar bizim kutup yıldızımızdır. Yolları yolumuz, anıları rehberimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Benan ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve tüm şehit ile gazileri anarken, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu.