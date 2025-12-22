Şehitleri andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını belirtti.

Yılmaz, Sosyal hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tara-fından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırıla-rının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şun-ları kaydetti:

"Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Tür-kü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."

Kıbrıs Türkiye'nin milli davası

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapı-lan Kanlı Noel katliamında hayatını Kıbrıslı Türkleri rahmetle andı.

Dışişleri Bakanlığının Sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları, Kıbrıs Türk halkına karşı barbarca yü-rüttükleri saldırıların ilk adımı olan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiş ancak ana vatan ve garantör Türkiye’nin sarsılmaz desteği ve başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahra-man Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştı." ifadesi kullanıldı.

"Barbar Rum saldırılarında" hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, Türkiye'nin "milli davası Kıbrıs meselesi" uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı.

TC Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 21 Aralık 1963'te gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türkleri rahmetle andı.

