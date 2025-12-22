İnceleme yapılacak

Kuzey Kıbrıs’ın İskele bölgesinde bir mandırada şap hastalığının görülmesi üzerine Güney Kıbrıs harekete geçti.

Şap hastalığı vakalarını yerinde incelemek ve Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerine bilgi vermek üzere uzmanlar grubunun geçen cuma akşamı Ada’ya geldiği bildirildi.

Alithia gazetesine göre Rum Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, dört uzmandan oluşan AB “Veterinary Emergency Team”in Rum Veteriner Dairesi’nin talebi üzerine görevlendirildiğini açıkladı. Pipis, uzman ekiple toplantı yapıldığını, KKTC’ye geçen ekibin kendilerine KKTC’de aktarılan bilgiler ve alınan önlemler konusunda rapor sunacağını, konunun daha sonra Avrupa Komisyonu ile birlikte ele alınacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki durumla ilgili tüm ilgili tarafların bilgilendirildiğini kaydeden Pipis, KKTC Tarım Bakanlığı’nın hastalığın Güney Kıbrıs’tan geçmiş olabileceği yönündeki açıklamalarına ise Güney Kıbrıs’ta herhangi bir vaka bulunmadığını ve böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını ifade ederek yanıt verdi.

Tüm önlemler alındı

Haravgi gazetesine göre; Rum Müzakereci Menelaos Menelau da KKTC’de şap hastalığı görülmesinin ardından iki taraf arasında koordinasyon ve karşılıklı bilgilendirme sağlandığını açıkladı. Menelau, yürürlükteki protokoller çerçevesinde tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Menelau, hastalığın ortaya çıkmasının ardından kara kapılarında önlemler alındığını, durumun yakından takip edildiğini ve herhangi bir kargaşa ya da sorunun yaşanmadığını söyledi. İki toplumlu Sağlık Komitesi bünyesinde hayvan sağlığı alt komitesinin bulunduğunu hatırlatan Menelau, alt komitenin derhal harekete geçtiğini ve uzmanlar düzeyinde gerekli temasların kurulduğunu da kaydetti.

