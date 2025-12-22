Enerji depolandı

Polis Genel Müdürlüğü personeli yeni yıl dolayısıyla düzenlenen özel bir yemekte bir araya geldi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Acapulco Hotel’de düzenlenen özel yemekte bir araya gelen teşkilat menspuları,i hem yılın yorgunluğunu attı hem de birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirdi.

Gece, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Hediye çekilişleri davetlilere heyecanlı dakikalar yaşatırken, eğlence bölümünde sahne alan Polkestra, birbirinden güzel parçalarıyla konuklara müzik ziyafeti sundu.

Ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Yahya Erenköy, güçlü yorumu ve sahne performansıyla alkış topladı. Konuklar, sanatçının seslendirdiği eserler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yoğun ve özverili bir yılın ardından bir araya gelen polis mensupları, gecede hem moral depoladı hem de yeni yıla umut dolu bir başlangıç yaptı.

Organizasyonun sonunda katılımcılar, böylesine özenle hazırlanan bir gecede buluşmanın mutluluğunu paylaşarak, sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

