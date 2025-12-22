Ziyaretçi akınına uğruyor

Işıklarla ve rengarenk görsellerle süslenen Güney Kıbrıs’ın Kakopetria, Ciberunda, Agros ve Kalabana-yot köyleri adeta bir masal diyarını andırıyor. Birçok kişiyi ağırlayan Christmas Köylerine yoğun ilgi olurken, Lefke Turizm Derneği, 100 kişilik bir grup ile bu büyülü köyleri keşfe çıktı.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş’ın önderliğinde gerçekleşen Christmas Köyleri gezisinde katılımcılar masal tadında anlar yaşadı. Grup, çeşitli yiyecek, içecek ve el sanatları hediyelik eşyaların satışa sunulduğu stantları ziyaret ederken, köylerin tarihi ve kültürel noktalarını da yakından görme fırsatı buldu.

Başkan Karlıtaş, geziyi değerlendirerek, “100 kişiyle masal gibi bir gün geçirdik. Christmas Köyleri ge-zimiz çok güzeldi. Değerli zaman paylaştık, anı biriktirdik. Lefke Turizm Derneği farkıyla Kakopetria, Ciberunda, Agros ve Kalabanayot köylerini ziyaret ettik. Bir gezi ancak bu kadar güzel olabilirdi. Katılan ve emek veren herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

