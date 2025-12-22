İnsaf artık

Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs’ta kilosu 100 liraya satılan kestane, Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda 400 liradan alıcı bekledi. Çileğin kilosu 500, paketi 250 lira olurken, Kaliforniya biberi 250, erik 200, papaya 200 ve üzüm 180 liradan tezgâha konuldu. Vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatlarının artması nedeniyle alışverişte zorlandıklarını ifade etti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek (kilosu): 500 TL

Kestane: 400 TL

Çilek (Paketi): 250 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Erik: 200 TL

Papaya: 200 TL

Üzüm: 180 TL

Dolmalık biber: 150 TL

Acı yeşil biber: 150 TL

Kapya: 150 TL

Cennet Hurması: 150 TL

Ayva: 150 TL

Armut: 150 TL

Mantar: 120-170 TL

Kivi: 130 TL

Çeri domates: 120 TL

Salatalık: 100 TL

Sarımsak (7 adet): 100 TL

Elma çeşitleri: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Ispanak (3 bağ): 100 TL

Çarli biber: 100 TL

Patlıcan: 80 TL

Domates: 80 TL

Greyfurt: 80 TL

Avokado (Tanesi): 80 TL

Enginar: 75 TL

Kabak: 70 TL

Muz: 60 TL

Pancar: 60 TL

Soğan: 50 TL

Havuç: 50 TL

Nane: 50 TL

Mandalina: 40 TL

Portakal: 40 TL

Patates: 30-45 TL

Limon: 40 TL



