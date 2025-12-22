İnsaf artık

Abdullah SUİÇMEZ
Güney Kıbrıs’ta kilosu 100 liraya satılan kestane, Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda 400 liradan alıcı bekledi. Çileğin kilosu 500, paketi 250 lira olurken, Kaliforniya biberi 250, erik 200, papaya 200 ve üzüm 180 liradan tezgâha konuldu. Vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatlarının artması nedeniyle alışverişte zorlandıklarını ifade etti.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Çilek (kilosu): 500 TL
Kestane: 400 TL
Çilek (Paketi): 250 TL
Kaliforniya biber: 250 TL
Erik: 200 TL
Papaya: 200 TL
Üzüm: 180 TL
Dolmalık biber: 150 TL
Acı yeşil biber: 150 TL
Kapya: 150 TL
Cennet Hurması: 150 TL
Ayva: 150 TL
Armut: 150 TL
Mantar: 120-170 TL
Kivi: 130 TL
Çeri domates: 120 TL
Salatalık: 100 TL
Sarımsak (7 adet): 100 TL
Elma çeşitleri: 100 TL
Brokoli: 100 TL
Ispanak (3 bağ): 100 TL
Çarli biber: 100 TL
Patlıcan: 80 TL
Domates: 80 TL
Greyfurt: 80 TL
Avokado (Tanesi): 80 TL
Enginar: 75 TL
Kabak: 70 TL
Muz: 60 TL
Pancar: 60 TL
Soğan: 50 TL
Havuç: 50 TL
Nane: 50 TL
Mandalina: 40 TL
Portakal: 40 TL
Patates: 30-45 TL
Limon: 40 TL