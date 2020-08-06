Dünya genelinde can kaybı 704 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle vaka sayısı 18 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 bini aştı. Covid-19 nedeniyle, son 24 saatte ABD’de bin 334, Brezilya'da bin 154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, rakamlar pandeminin başlangıcından bu yana küresel olarak son 24 saatte virüs nedeniyle ortalama 5 bin 900 kişinin, her 15 saniyede ise bir kişinin yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 704 bin 438'e, vaka sayısı 18 milyon 708 bin 865'e ulaştı. Bununla birlikte Reuters’ın yaptığı hesaplamalara göre, salgının başlangıcından bu yana her gün r ortalama 5900, her saat 247, her 15 saniyede ise bir kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor.

ABD

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 75 artarak 4 milyon 919 bin 297'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1334 artarak 160 bin 335'e çıktı.

Öte yandan, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan'da 857 ve Meksika'da 857 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 819’a, vaka sayısı da 51 bin 603 artarak 2 milyon 801 bin 921’e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 575 bin 589 vaka ve 23 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 970 bin 767 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 857 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 795'e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 509 artarak 1 milyon 908 bin 254'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 282 bin 215 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 857 artarak 48 bin 869’a ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 148 artışla 449 bin 961’e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 300 bin 254 kişi iyileşti. Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.