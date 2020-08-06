Beyrut'ta bilanço ağır

Lübnan'ın kalbi Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölü sayısı 135’e yükseldi. En az 5 bin kişinin yaralandığı patlama nedeniyle Beyrut'ta iki hafta OHAL ilan edildi. Beyrut Limanı'ndaki patlamanın uygunsuz koşullarda saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı belirtildi.

Devasa mantar bulutunun yükseldiği patlamanın ardından ülke ekonomisinin can damarı olan Beyrut Limanı'nda ağır hasar oluştu. Beyrut Valisi hasarın 3 ila 5 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Ülkenin 2018'deki GSMH'si 57 milyar dolardı.

2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Can kaybı 135'e yükseldi

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının 5 bine yükseldiğini duyurdu.

Patlama sonucu hala enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Kettaneh, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ifade etti. Ülkede bayraklar yarıya indirildi.

3-5 milyar dolar zarar

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

Lübnan'ın 2018'deki Gayrı Safi Milli Hasıla'sı 57 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Bu detay dikkat çekiyor

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağı duyurulmuştu.

