Dünyanın gözü Pakistan’da

Hürmüz’de kriz sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'da yaptığı konuşmasında İran ile anlaşmanın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanabileceğini söyledi.

ABD'nin İran bayraklı bir gemiyi vurması ve İran'ın da ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) ile misilleme yapmasıyla tansiyon yeniden yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran basınına yaptığı açıklamada savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Gerilimi azaltmak için her rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Düşmana güven duymamak ve etkileşimlerde teyakkuz, yadsınamaz bir zorunluluk olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

İran ordusu ise ABD'nin bir İranlı gemiye yönelik saldırısı sonrasında “ABD ile çatışmaya hazırız” açıklamasında bulundu. İran, gemiye müdahalenin gemide bulunan mürettebatın ve ailelerinin varlığı nedeniyle geciktiğini, mürettebat ve ailelerinin güvenliği sağlandıktan sonra ABD'ye karşı gerekli eylemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Rus Vedomosti gazetesine konuşan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran'ın yeni bir yasal rejim altında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişini sağladığını söyledi. İranlı elçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başarısız olduğunu savundu. Celali, "İran, geçiş güvenliğini sağlıyor. Güvenlik önlemleri ve Hürmüz Boğazı'nın yasal rejimi sayesinde gemiler ve deniz araçları geçiş yapabiliyor" dedi.

Trump: İranlı liderlerle görüşürüm

Trump, New York Post gazetesine İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm.” dedi.

ABD Başkan Donald Trump ayrıca konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin İran ile müzakereler için Pakistan'a gideceğini söyledi. İlerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

Trump, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse ki aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim de onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok.

İran'la yapacakları anlaşmanın 2015'te imzalanandan daha iyi olacağını savunan Trump, “İran'la anlaşma yapmam konusunda baskı altında değilim” dedi.

"Savaşı büyük farkla kazanıyorum" diyen Trump, “İran, donanmasının, hava kuvvetlerinin, füze ve uçak savunma sistemlerinin yok edildiğini görüyor. Her şeyden önemlisi bir anlaşma olmadıkça kaldırmayacağımız ablukanın da İran'ı mahvettiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyor. Bu kısa vadede bile sürdürülebilir bir rakam değil” dedi.

